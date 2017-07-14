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РЖД в I полугодии вложили в развитие участка Свердловской желдороги 1,2 млрд рублей

Экономика и бизнес Транспорт
14 июля, 17:20 UTC+3 СВЕРДЛОВСК СВЕРДЛОВСК 14, июля. /ТАСС

До конца года планируется ввести в эксплуатацию 50,8 км путей

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СВЕРДЛОВСК, 14 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в первом полугодии 2017 года направило на реализацию проекта по развитию участка Тобольск - Сургут - Коротчаево Свердловской железной дороги (СвЖД) порядка 1,24 млрд рублей, сообщается на сайте монополии.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию 50,8 км путей, в том числе 18,6 км вторых путей на перегонах Тангинский - Островной - Обский, блок-пост 504 км - Салым, Игль - Южный Балык, Салым - Качипенг - Сивыс-Ях, Ай-Ягун - Игль, говорится в сообщении.

Намечены к вводу четыре разъезда на перегонах Топумей - Яник, Парка - Хаслят, Хаслят - Хохорэй, Хохорэй - Пурпе (в общей сложности 11,6 км станционных путей).

Также планируется завершить 2-й этап реконструкции станции Тобольск с вводом 1,9 км главных и 4,5 км станционных путей и укладкой 53 комплектов стрелочных переводов.

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