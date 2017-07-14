РЖД в I полугодии вложили в развитие участка Свердловской желдороги 1,2 млрд рублей

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СВЕРДЛОВСК, 14 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в первом полугодии 2017 года направило на реализацию проекта по развитию участка Тобольск - Сургут - Коротчаево Свердловской железной дороги (СвЖД) порядка 1,24 млрд рублей, сообщается на сайте монополии.
До конца года планируется ввести в эксплуатацию 50,8 км путей, в том числе 18,6 км вторых путей на перегонах Тангинский - Островной - Обский, блок-пост 504 км - Салым, Игль - Южный Балык, Салым - Качипенг - Сивыс-Ях, Ай-Ягун - Игль, говорится в сообщении.
Намечены к вводу четыре разъезда на перегонах Топумей - Яник, Парка - Хаслят, Хаслят - Хохорэй, Хохорэй - Пурпе (в общей сложности 11,6 км станционных путей).
Также планируется завершить 2-й этап реконструкции станции Тобольск с вводом 1,9 км главных и 4,5 км станционных путей и укладкой 53 комплектов стрелочных переводов.