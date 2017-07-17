СМИ: ULC Holding может провести IPO транспортных активов, ведет переговоры с инвесторами

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Руководство Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) Владимира Лисина планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) транспортных активов и ведет переговоры с потенциальными инвесторами. Об этом в интервью агентству Reuters рассказал член совета директоров "Первой грузовой компании" (ПГК, входит в холдинг) Дмитрий Лисин.

"В случае улучшения инвестиционной активности на транспортном рынке наиболее целесообразно и правильно - IPO. Мы общаемся со многими российскими и западными компаниями, пока ищем (инвесторов). И, если рынок позитивно отреагирует на наши действия, то будем проводить IPO и ПГК, и UCL Port, и VBTH", - отметил Дмитрий Лисин.

Транспортный холдинг Владимира Лисина Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) объединяет крупнейшего в России частного железнодорожного оператора "Первую грузовую компанию" (ПГК), портовые активы, собранные в холдинге UCL Port, и судоходные компании, объединенные в Volgo-Balt Transport Holding (VBTH).

По словам Дмитрия Лисина, который также состоит в советах директоров компаний VBTH, перед выходом на IPO в транспортный бизнес "нужно привлекать стратега, а лучше двух", при этом не уточнив, с кем ведутся переговоры.

UCL Holding - международная транспортная группа, чьи предприятия осуществляют транспортировку грузов железнодорожным и водным транспортом, их перевалку в российских портах, а также оказывают услуги в логистике и судостроении.

Холдинг объединяет нескольких крупных железнодорожных операторов с филиальной сетью на всей территории России, стивидорные компании "Морской порт Санкт-Петербург", "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" и "Универсальный перегрузочный комплекс", а также Туапсинский и Таганрогский морские порты.

В состав холдинга входят Волжское, Северо-Западное пароходства, ряд судостроительных и судоходных активов. Предприятия объединены в три дивизиона - железнодорожный UCL Rail, стивидорный UCL Port и судоходный VBTH.