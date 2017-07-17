ПГК за 6 месяцев увеличила объем перевозки удобрений из Восточной Сибири почти в 4 раза

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Иркутский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-июне 2017 года перевез в крытых вагонах более 47 тыс. тонн химических и минеральных удобрений, в 3,7 раза увеличив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот в данном сегменте вырос в 4 раза и составил 80,6 млн т-км, говорится в сообщении оператора.
По данным компании, увеличение обусловлено ростом объема погрузки "Ангарского азотно-тукового завода" (входит в АО "СДС Азот") - основного поставщика аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим и сельскохозяйственным предприятиям Сибири и Дальнего Востока.
Грузы следовали со станции Китой-Комбинатская Восточно-Сибирской железной дороги в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в направлении рынков Монголии и стран СНГ.