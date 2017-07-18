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Добыча угля в Кузбассе по сравнению с прошлым годом выросла на 10%, экспорт - на 15%

Экономика и бизнес Транспорт
18 июля, 11:05 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 18, июля. /ТАСС

За первые шесть месяцев этого года отгрузка угля потребителям составила 112,3 млн тонн, что на 9% больше аналогичного периода 2016 года

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© Евгений Епанчинцев/ТАСС, архив

КЕМЕРОВО, 18 июля. /ТАСС/. Предприятия Кемеровской области в первом полугодии 2017 года увеличили добычу угля на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 118,3 млн тонн, при этом отгрузка угля зарубежным потребителям выросла на 15%. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе областной администрации.

"За первое полугодие горняки Кузбасса добыли 118,3 млн тонн угля - на 10% больше, чем за шесть месяцев 2016 года", - сказали в пресс-службе.

С наибольшим приростом сработали "СУЭК-Кузбасс" (рост на 1,8 млн тонн), "Разрез Кийзасский" (на 1,7 млн тонн), "Кузбассразрезуголь" (на 1,2 млн тонн), "Распадская угольная компания" и "Стройсервис" (по 1,1 млн тонн).

За первые шесть месяцев этого года отгрузка угля потребителям составила 112,3 млн тонн, что на 9% больше аналогичного периода 2016 года. Из этого объема на экспорт компании поставили 69 млн тонн, рост по сравнению с первым полугодием 2016 года составил 15%. В областном департаменте угольной промышленности ТАСС уточнили, что в числе основных направлений отгрузки за рубеж - Южная Корея, Япония, Великобритания, Турция.

"По тенденции, начавшейся с апреля, остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах и в бункерах обогатительных фабрик выросли за июнь на 1,5 млн и достигли 14,4 млн тонн", - добавили в областной администрации.

В Кемеровской области добывается примерно 60% отечественного угля, здесь насчитывается около 120 шахт и разрезов. В 2016 году в регионе добыли рекордные 227,4 млн тонн угля, что на 5% больше, чем годом ранее. Из 188,9 млн тонн угольной продукции, отправленной потребителям, 66% пришлось на экспорт. В прошлом году Кемеровская область впервые начала поставлять уголь в Боснию и Герцеговину и Чили, всего по поставкам угля регион сотрудничает с 55 странами.

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