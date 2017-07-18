Выпадающие доходы ж/д отрасли при отмене льгот по налогообложению составят 18 млрд руб.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Выпадающие доходы железнодорожной отрасли при отмене льготы по налогу на движимое имущество составят 18 млрд руб., сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Минтранса.

"Без региональных льгот, по сделанной Минтрансом оценке остаточной стоимости нового подвижного состава (аппарат правительства запросил предоставить ее до 6 июля), общие выпадающие доходы отрасли при ставке налога 2,2% составят 18 млрд руб", - пишет "Ъ".

Льгота была введена для стимулирования модернизации: движимое имущество, принятое на учет с 1 января 2013 года, налогом не облагается. Но с 2018 года механизм изменяется: полномочия по введению льготы передаются на уровень субъектов РФ. Минтранс и железнодорожники выступили против, отмечает "Ъ". В конце марта глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров сообщал вице-премьеру Аркадию Дворковичу, что если ни один регион не даст льготу, то платежи монополии вырастут на 11,1 млрд руб., а следом и расходы грузоотправителей. По расчетам Совета потребителей РЖД, представленных в апреле вице-премьеру, для владельца 30 тыс. новых вагонов налоги вырастут на 600 млн руб. в год. Глава Совета операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Константин Засов 10 мая сообщал Аркадию Дворковичу, что с учетом стоимости вагонов (по ряду типов более 2,6 млн руб. за штуку) и того, что они курсируют по всей территории РФ, предоставление регионом льготы будет одним из определяющих факторов для "принятия решения о месте учета имущества". Прекращение действия льготы приведет к уменьшению иных налоговых поступлений (так, в 2017 году члены СОЖТ уплатят в Москве 2,3 млрд руб. налога на прибыль) и перерегистрации имущества операторов туда, где льготы есть.

Ситуацию осложняет то, что с 2018 года субъекты РФ смогут получать дотации из федерального бюджета только при моратории на введение региональных налоговых льгот, пишет газета. РЖД в июне предложило Минтрансу не ограничивать дотации для тех, кто даст льготы железнодорожникам. По данным источников "Ъ", в министерстве идею поддержали.

Проблема также может коснуться структур Росморречфлота и Росавиации, отмечает "Ъ". В Росморречфлоте "Ъ" подтвердили возможное увеличение нагрузки на бюджет в случае потери льготы, которая сейчас превышает 200 млн руб. в год.