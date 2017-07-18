Газпромбанк увеличит лимит синдицированного кредита для ГТЛК на 13,1 млрд рублей

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Газпромбанк заключили соглашение о намерениях по увеличению лимита синдицированной кредитной линии на 13,1 млрд руб. - с 30 млрд руб. до 43,1 млрд руб. Соответствующий документ был подписан на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2017).

Свои подписи под документом поставили генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и первый вице-президент Газпромбанка Сергей Чертищев.

Предполагается, что дополнительно привлеченные кредитные средства пойдут на покупку четырех самолетов SSJ-100 производства АО "Гражданские самолеты Сухого".

Ранее, в мае 2017 г., Газпромбанк объявил об успешном завершении синдикации кредита для ГТЛК в размере 30 млрд руб. на финансирование программы по приобретению 32 воздушных судов SSJ-100. Помимо Газпромбанка в синдикат кредиторов вошли следующие банки: Всероссийский банк развития регионов, АйСиБиСи Банк и Московский Кредитный Банк в качестве со-организаторов, банк Интеза и АКБ "Бэнк оф Чайна" в качестве участников.

"В целях развития программы правительством РФ было принято решение об увеличении количества самолетов до 36 и докапитализации ГТЛК на 4 млрд руб. за счет бюджетных средств. Мы отмечаем, что все участники синдиката выразили готовность в поддержке инициативы правительства и ГТЛК, и сегодня мы подписываем соглашение о намерениях увеличить сумму синдицированного кредита с целью финансирования дополнительных воздушных судов", - отметил первый вице-президент Газпромбанка Сергей Чертищев.

Генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин в свою очередь добавил, что сейчас лизинговые компании уже конкурируют за SSJ-100. "Увеличение кредитной линии говорит об эффективности программы развития аренды SSJ-100 и ее большом потенциале", - сказал он.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (входит ОАК) при участии ряда иностранных компаний. В семейство авиалайнеров SSJ-100 входят версии на 75 и 95 кресел.