ФАС представила правительству проект поправок к тарифным правилам РЖД

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство проект поправок к 643-му постановлению о регулировании тарифов железнодорожных монополий, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Поправки предоставляют ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) право в рамках "тарифного коридора" вводить долгосрочные понижающие коэффициенты к тарифу до десяти лет. Долгосрочные тарифы вводятся и на сквозное железнодорожно-паромное сообщение, в том числе для переправы Усть-Луга-Балтийск. Также ФАС предлагает прописывать тарифы в концессионных соглашениях. В них можно будет заложить платежи монополии инвестору за использование инфраструктуры, которые будут компенсировать затраты бизнеса в течение длительного срока.

Регулятор включил в поправки и сохранение инвестнадбавки к тарифу РЖД. ФАС прописала, что надбавка может пойти также на строительство и реконструкцию участков или на обновление локомотивного парка, если "тарифных источников недостаточно". Служба намерена и контролировать целевое расходование инвестнадбавки, отмечается в публикации. Это предложение вызвало ряд разногласий министерств и участников отрасли.

Также ФАС предлагала ввести единый тариф для инфраструктуры "Железных дорог Якутии" и РЖД.

Один из пунктов фактически позволяет службе ввести регулирование ставки на предоставление вагонов для Федеральной грузовой компании (ФГК), говорится в публикации. Поправки позволяют сделать это для аффилированных с РЖД участников смежных отраслей: если эта связка может оказывать существенное влияние на баланс спроса, предложения и цены на рынках, ФАС может признать ее доминирующей и перейти к регулированию тарифов, отмечает "Ъ". Минэкономики и Минтранс скептически отнеслись к этому пункту. "Регулирование тарифов на грузоперевозки по железной дороге в регулируемом сегменте не должно быть увязано с тарифами в конкурентных дерегулированных сегментах", заявил Минтранс.

Возможное введение регулирования в отношении организаций РЖД "дискриминирует дочерние компании монополии", в том числе ФГК, и не способствует балансу интересов операторов, сказали "Ъ" в ФГК. Регулятор вводит точечные меры в отношении компаний, препятствуя развитию здоровой конкуренции, считают там.