Ростехнадзор подтвердил готовность нового терминала аэропорта Храброво к эксплуатации

КАЛИНИНГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Ростехнадзор подтвердил готовность к эксплуатации первой очереди нового пассажирского терминала международного аэропорта Храброво в Калининграде, сообщила ТАСС помощник генерального директора аэропорта Наталья Грицун.

"Ростехнадзор завершил комплексную проверку первой очереди нового аэровокзального комплекса и выдал АО "Аэропорт Храброво" по ее итогам соответствующий акт. Все ранее выявленные этой федеральной службой замечания устранены, первая очередь нового пассажирского терминала общей площадью 27 тыс. кв метров готова к эксплуатации", - сказала она.

Представитель аэропорта отметила, что уже в ближайшие дни, сразу после получения сертификата соответствия от Росавиации "начнется перевод операционной деятельности из второй, действующей части аэровокзального комплекса в новостройку, где будут созданы наилучшие условия обслуживания пассажиров".

По информации Грицун, новая часть пассажирского терминала площадью 27 тыс. кв метров имеет три этажа и цокольные помещения. В терминале - три ленты выдачи багажа (две - на внутренние воздушные линии, одна - на международные), установлены лифты и эскалаторы, имеется большая застекленная концессионная зона, в которой разместятся различные кафе и магазины. Все помещения соответствуют требованиям безбарьерной среды и позволяют комфортно передвигаться людям с ограниченными физическими возможностями.

Реконструкция здания пассажирского терминала аэропорта Храброво ведется полностью на средства собственника - компании "Новапорт", генеральным подрядчиком выполнения работ по реконструкции объекта является компания "Еврогруп", отметила Грицун.

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов, который держит на личном контроле этот важный авиатранспортный объект (в том числе в рамках подготовки региона к чемпионату мира по футболу в 2018 году - прим. ТАСС), поставил задачу "к марту будущего года обеспечить безусловный ввод в эксплуатацию второй очереди аэровокзального комплекса".

Об аэропорте

Храброво - международный аэропорт Калининграда. Связан регулярными воздушными сообщениями с городами Москва, Санкт- Петербург, Череповец, Екатеринбург, Анапа, Краснодар, Архангельск, Мурманск, Минск, Гродно, Брест, Гомель, Витебск, Ташкент, Варшава, Анталия, Барселона.

Пассажиропоток аэропорта в 2016 году превысил 1,57 млн пассажиров. За первое полугодие прирост пассажиропотока составил более 10%, на внутренних и международных линиях обслужено более 973 тыс. человек.

На 2017 год для аэропорта "Храброво" продлен режим "открытого неба" с пятой степенью "свободы воздуха".

О реконструкции ВПП

Кроме аэровокзального комплекса, масштабной реконструкции подвергнута и взлетно-посадочная полоса (ВПП). По информации правительства Калининградской области, работы на этом аэропортовом объекте ведутся "без отставания от графика". Речь идет, в частности, об удлинении ВПП на 850 метров - с 2500 метров до 3300 метров, что позволит принимать все типы воздушных судов, а также строительстве участка магистральной и скоростной рулежных дорожек.

Реконструкция ведется на средства из федерального бюджета, подрядчиком выступает московская компания "Центродорстой", работы будут завершены к ЧМ-2018.