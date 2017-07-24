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Проект развития грузового терминала в главном аэропорту Камчатки получил особый статус

Экономика и бизнес Транспорт
24 июля, 11:27 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Это позволит инвестору претендовать на получение земли в аренду без участия в торгах

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Инвестиционный совет Камчатского края присвоил особый статус инвестиционному проекту развития грузового терминала в международном аэропорту Петропавловск- Камчатский. Это позволит инвестору претендовать на получение земли в аренду без участия в торгах, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края в понедельник.

"Инвестсовет присвоил статус масштабного инвестпроекту по расширению и модернизации грузового терминала в главном аэропорту региона. Инициатором проекта выступает компания "Ист Вэй". Предприятие является собственником имущественного комплекса, на объектах которого осуществляет свою деятельность Петропавловск-Камчатский авиационный грузовой терминал", - отметила пресс-служба.

Общая стоимость проекта 124,2 млн рублей. Будет создано порядка 25 новых рабочих мест с заработной платой не менее 40 тыс. рублей. За первые 10 лет работы налоговые отчисления в региональный и местный бюджет составят около 60 млн рублей, во внебюджетные фонды - 29 млн рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что правительство Камчатского края объявило конкурс по поиску инвестора, который приобретет контрольный пакет акций аэропорта и займется его реконструкцией. Ранее, во время выставок и road show, в которых с проектом аэровокзала принимало участие правительство Камчатки, особый интерес к проекту проявили сразу несколько крупных компаний: "Аэропорты Регионов", "Базэл", "Новапорт".

Главный международный аэропорт Камчатки расположен в 29 км от Петропавловска-Камчатского, в 2 км от города Елизово. Он единственный в крае, способный принимать воздушные суда с большой взлетной массой, обеспечивающий функционирование регулярных авиапассажирских перевозок всех видов: международных, межрегиональных и местных.

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