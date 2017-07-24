СМИ: депутаты отказались от идеи полностью запретить открытую перевалку угля в портах РФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Депутаты от "Единой России" снова доработали законопроект, запрещающий открытую перевалку угля в портах. Новый вариант обязывает владельцев морских терминалов снизить выбросы вредных веществ с применением наилучших доступных технологий, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным "Ъ", устанавливать требования к оборудованию должно правительство. Вступить в силу закон должен в январе 2018 года, стивидорам дается время до 1 июля 2019 года для доработки складов и оборудования. Документ обсуждался на рабочем совещании 20 июля, координационный совет фракции планировал рассмотреть его в пятницу, 21 июля, но заседание перенесли на сентябрь.

Сходную инициативу также внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. В их законопроекте предлагается обязать стивидоров оборудовать морские терминалы закрытыми зонами пересыпки, а также конвейерным и перегрузочным оборудованием закрытого типа. Документ предусматривает год переходного периода, пишет "Ъ".

Проблема угольной пыли в портах особенно активно начала обсуждаться в середине июня после того, как на прямой линии с президентом РФ школьник из Находки обратился к Владимиру Путину с просьбой решить проблему загрязнения угольной пылью в находкинском порту. Путин пообещал разобраться таким образом, чтобы "людям и экологии ущерб был минимизирован".

Вскоре депутаты от "Единой России" предложили правительству законодательно запретить открытую перевалку угля. Против таких формулировок выступили участники рынка, Минтранс и Минэнерго.

Источник "Ъ" на рынке отмечает, что инициатива депутатов от ЛДПР не содержит слова "запрет", в отличие от первого варианта законопроекта "Единой России". Сама инициатива исходно "выглядела популистской", при этом "если единороссы предлагают обязать правительство разработать нормы перевалки, то либерал-демократы пытаются на уровне закона описать технологический процесс работы порта и набор необходимого оборудования", что едва ли соответствует законотворческой практике. По данным собеседника "Ъ". конвейеры и "закрытую пересыпку" (вероятно, депутаты так называют выгрузку вагонов с помощью вагоноопрокидов - прим. "Ъ") в настоящее время используют лишь четыре терминала - в Усть-Луге, Восточном, "Дальтрансуголь" и Посьет, а 90% стивидоров работают в универсальных портах и используют манипуляторы и портальные краны, т.е. могут попасть под запрет. Поэтому, считает источник "Ъ", появление такой инициативы, видимо, является частью конкурентной борьбы между стивидорами.