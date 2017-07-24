Индекс SCFI на ключевых направлениях перевозок продолжает снижаться

ШАНХАЙ, 24 июля. /ТАСС/. Спотовые ставки на ключевых маршрутах контейнерных перевозок из Азии в Европу и США продолжают снижаться.

Значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) на порты северной Европы снизилось по состоянию на конец прошлой недели на 2,1%, до $919 за TEU (эквивалент 20-футового контейнера), на порты Средиземного моря - на 1,4% до $852 за TEU.

Индекс ставок на порты западного побережья США сократился за прошедшую неделю на 3,1%, до $1226 за FEU (эквивалент 40-футового контейнера), ставки в направлении портов восточного побережья упали за неделю на 0,8%, до $2233 за FEU.

Наиболее сильное снижение отмечено на сервисах в направлении портов Ближнего Востока. Так, ставки на перевозку контейнеров из Шанхая в Дубай на прошлой неделе составили $717 за TEU (-7,1%).