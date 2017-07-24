Авиакомпания Flydubai откроет прямые рейсы из Воронежа в ОАЭ в конце октября

ВОРОНЕЖ, 24 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Flydubai планирует с конца октября начать регулярные прямые международные рейсы по маршруту Дубай - Воронеж и Воронеж - Дубай, они будут осуществляться два раза в неделю. Об этом сообщается в понедельник на сайте авиакомпании.

"Перелеты между Воронежем и Дубаем начнутся 29 октября, запланированы рейсы FZ 941/942 между терминалом 2 международного аэропорта Дубая и международным аэропортом Воронежа по средам и воскресеньям. Авиакомпания станет единственным перевозчиком из ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты), осуществляющим прямые рейсы по этим маршрутам", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, спрос на авиаперевозки между Россией и Дубаем растет из-за упрощения визового режима, россияне могут автоматически получить 30-дневную бесплатную визу по прибытии в ОАЭ. "Вылет из Дубая в Воронеж будут осуществляться в 10:40 (мск) с посадкой в 14:30 в аэропорту назначения. Вылет из Воронежа в Дубай планируется в тот же день в 15:30, посадка в столице ОАЭ в 21:10", - добавили в компании.

Международный аэропорт Воронеж сотрудничает с 25 авиакомпаниями, совершающими пассажирские и грузовые авиарейсы, сертифицирован по всем видам аэропортовой деятельности, служит запасным для Московского авиаузла. Ведет разработку проекта по удлинению взлетно-посадочной полосы на 300 метров и строительства нового терминала площадью 35 тыс. кв м. В 2016 году аэропорт обслужил 450 тыс. пассажиров, что считается рекордным количеством за последние 30 лет.

Авиакомпания Flydubai основана в ОАЭ в 2008 году, авиапарк состоит из 57 самолетов Boeing 737-800 NG, осуществляет регулярные перевозки по 95 маршрутам в 44 странах Ближнего Востока, Африки, Азии, Европы, в 2015 году ее пассажиропоток составил более 9,04 млн человек. В России работает в городах Екатеринбург, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Москва, Ростов-на-Дону, Самара, с осени к ним добавятся Махачкала, Уфа, Воронеж.