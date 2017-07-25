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ПГК увеличила погрузку в крытых вагонах в I полугодии 2017 года на Северо-Западе на 50%Транспорт 25 июля, 12:49
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) увеличил погрузку в крытом подвижном составе в первом полугодии 2017 года на 50% относительно аналогичного периода прошлого года, до 316 тыс. тонн, сообщается на сайте компании. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 44%, до 871 млн т-км.
Основную номенклатуру грузов составили цемент, огнеупоры, бумага, строительные грузы, комбикорма.
Погрузка цемента возросла на 13%, до 51 тыс. тонн, огнеупоров - на 29%, до 47 тыс. тонн, бумаги - в 2,4 раза, до 45 тыс. тонн. Объем погрузки строительных грузов сохранился на уровне прошлого года - 39 тыс. тонн.
Согласно сообщению, грузы следовали со станций Октябрьской железной дороги в адрес грузополучателей Северной, Калининградской, Восточно-Сибирской, Юго- Восточной, Западно-Сибирской, Московской, Северо-Кавказкой и Южно-Уральской железных дорог, а также в страны СНГ.
АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.