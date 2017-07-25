Alstom запустил первое депо для ремонта локомотивов в Казахстане

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АСТАНА, 25 июля. /ТАСС/. Alstom запустил первый комплекс по ремонту локомотивов в столице Казахстана Астане, сообщается на сайте компании. Депо будет предоставлять услуги по ремонту и техническому обслуживанию локомотивов Prima T8 на протяжении 25 лет.
Alstom заявил, что Казахстан является важнейшим сегментом Нового шелкового пути, связывающим Европу, Ближний Восток, Азию и Россию. Локомотивное депо Alstom станет единственным комплексом по ремонту современных локомотивов и тормозных систем в регионе Центральной Азии, и открывает компании новые возможности для развития экспорта в соседние страны.
Alstom имеет в Казахстане два совместных предприятия и два завода: Электровозосборочный завод в Астане и СП с Камкор по производству железнодорожной автоматики в Алматы.
Alstom - единственный производитель электровозов и железнодорожной автоматики в регионе Центральной Азии и Кавказа.
Протяженность сети железных дорог в Казахстане составляет 14 тыс. километров - это третья по протяженности железнодорожная система с шириной коли 1520 мм.