Alstom запустил первое депо для ремонта локомотивов в Казахстане

АСТАНА, 25 июля. /ТАСС/. Alstom запустил первый комплекс по ремонту локомотивов в столице Казахстана Астане, сообщается на сайте компании. Депо будет предоставлять услуги по ремонту и техническому обслуживанию локомотивов Prima T8 на протяжении 25 лет.

Alstom заявил, что Казахстан является важнейшим сегментом Нового шелкового пути, связывающим Европу, Ближний Восток, Азию и Россию. Локомотивное депо Alstom станет единственным комплексом по ремонту современных локомотивов и тормозных систем в регионе Центральной Азии, и открывает компании новые возможности для развития экспорта в соседние страны.

Alstom имеет в Казахстане два совместных предприятия и два завода: Электровозосборочный завод в Астане и СП с Камкор по производству железнодорожной автоматики в Алматы.

Alstom - единственный производитель электровозов и железнодорожной автоматики в регионе Центральной Азии и Кавказа.

Протяженность сети железных дорог в Казахстане составляет 14 тыс. километров - это третья по протяженности железнодорожная система с шириной коли 1520 мм.