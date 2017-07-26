СМИ: Ryanair хочет купить Alitalia

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Крупнейший европейский лоукостер Ryanair намерен приобрести авиакомпанию Alitalia, сообщает газета "Ведомости".
Ирландская Ryanair подтвердила, что направила не имеющую обязательной силы заявку на покупку Alitalia, в которой 2 мая было введено внешнее управление.
Если Alitalia будет реструктурирована, а влияние правительства Италии на ее деятельность сведено к нулю, то Ryanair будет готова пойти на сделку, рассказал генеральный директор ирландской компании.
"Мы всерьез даем понять, что у нас есть интерес к Alitalia. Но этот интерес есть только в том случае, если будет серьезная реструктуризация, чтобы ее можно было рассматривать как [компанию], работающую на прибыльной основе", - заявил О’Лири.
Необязательные предложения Alitalia направили также Etihad и EasyJet, рассказали Financial Times (FT) источники, знакомые с ходом процесса. Подано около 10 заявок, сказал собеседник агентству Reuters.
Сейчас идет предварительный сбор заявок. Окончательные предложения ожидаются не раньше конца октября. Процесс продажи начнется не раньше, чем три чрезвычайных комиссара (внешних управляющих) объявят о начале торгов.
По данным FT, в последние недели инвестбанк Rothschild, консультирующий Alitalia, раскрыл ее потенциальным покупателям финансовые показатели компании в основном для того, чтобы определить тип возможной сделки - будет ли это полная или частичная продажа. В финальной стадии сможет участвовать любая компания, даже не присылавшая предварительных заявок на первом этапе.