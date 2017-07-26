Ъ: проверка Ространснадзора выявила многочисленные нарушения работы московских электричек

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. По итогам масштабной проверки Ространснадзора выявлены многочисленные технические и технологические нарушения работы электропоездов, в том числе тормозных и противопожарных систем, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с результатами проверки.

В Ространснадзоре "Ъ" подтвердили факт проверки и соответствующие результаты.

Другой источник "Ъ", знакомый с ситуацией, рассказал, что поезда ремонтировались формально: акты подписывались, но ремонт выполнялся некачественно. По его словам, по итогам проверки весь подвижной состав, прошедший ремонт, потенциально может быть отставлен, могут быть закрыты пути моторвагонных депо и запрещены ремонты. Сама служба по итогам проверки выдала предписание, в котором говорится о закрытии ремонта только в моторвагонном депо ТЧ-3 Перерва.

Перевозками пассажиров на Московской железной дороге занимается Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК, 50% минус две акции у Московской пассажирской компании, связанной с Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, у ОАО "РЖД" и Московской области - по 25% плюс одной акции). У ЦППК есть как свои поезда, так и арендованные у "РЖД". Как поясняют в монополии, свой подвижной состав компания ремонтирует сама, арендованный - РЖД. Другой собеседник "Ъ" уточняет, что самый сложный текущий ремонт моторвагонных вагонов ТР-3, при котором восстанавливается их ресурс, ведется формально в депо РЖД, ЦППК это оплачивает, но получается, что ремонт проводится ненадлежащим образом. В самой ЦППК перенаправили запрос "Ъ" в РЖД.

В монополии подтвердили получение предписания Ространснадзора и заявили, что "ведется работа по устранению нарушений, разработан план мероприятий". В компании говорят, что уделяют "первоочередное внимание вопросам обеспечения безопасности движения поездов", а за январь-май количество отказов технических средств снижено на 6%. К перевозкам допускается строго только технически исправный и пригодный для безопасной эксплуатации подвижной состав, не прошедшая предрейсовую проверку техника отстраняется от эксплуатации, подчеркивают в РЖД. В 2016 году монополия инвестировала 16 млрд руб. в обновление парка пригородных поездов, было закуплено 232 вагона, также был выполнен капремонт 877 вагонов на 2,6 млрд руб.

В РЖД подчеркнули, что компания постоянно взаимодействует с контролирующими органами, в том числе с Ространснадзором, проводит собственные проверки и подвижного состава, и условий труда.