Аэропорт Казани в первом полугодии увеличил пассажиропоток на 37%

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток казанского аэропорта в первом полугодии 2017 года увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба аэропорта в среду.

"В период январь-июнь 2017 года аэропорт обслужил 1 млн 90 тыс. пассажиров, что на 37% больше аналогичного периода 2016 года. Значительный рост производственных показателей фиксируется на большинстве направлений на протяжении всего года и лишь в некоторой степени связан с проведением в Казани Кубка конфедераций 2017 года", - говорится в сообщении.

В частности, на международных направлениях прирост составил 114%, число самолето-вылетов возросло на 52,6%. На внутренних направлениях рост составил 18,3%. При этом среди курортных российских направлений снижение показывают рейсы в Симферополь - 37,5%. В первом полугодии был открыт ряд новых рейсов: авиакомпания "ЮВТ Аэро" приступила к перевозкам на направлениях Сургут, Салехард и Нарьян-Мар, впервые на период новогодних каникул был организован рейс Казань-Гренобль, в апреле Авиакомпания AirBaltic открыла полетную программу Казань-Рига.

В 2016 году международный аэропорт Казань в целом обслужил 1,9 млн пассажиров, что на 7% больше 2015 года. В прошлом году было выполнено 13,9 тыс. самолетовылетов. Маршрутная сеть аэропорта насчитывала 65 направлений, из них 31 - международные.