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Суэцкий канал продлевает скидки для контейнеровозов до конца года

Экономика и бизнес Транспорт
27 июля, 15:27 UTC+3

Скидки были первоначально введены в марте 2016 года на ограниченный период времени, после этого они неоднократно увеличивались и продлевались

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Материал из 1 страницы
© EPA/AHMED SHAKER

КАИР, 27 июля. /ТАСС/. Администрация Суэцкого канала вновь продлила скидки для контейнерных линий на транзит судов, следующих из портов восточного побережья США в порты Южной и Юго-Восточной Азии, сообщает SeaTrade Maritime со ссылкой на Alphaliners.

Скидки были первоначально введены в марте 2016 года на ограниченный период времени, после этого они неоднократно увеличивались и продлевались. Действие их теперь продлено до конца декабря.

Скидки были введены, чтобы предотвратить переориентацию судов на маршрут в обход Африки вокруг мыса Доброй Надежды, который стал конкурентоспособным в результате снижения цен на топливо, а также в условиях острой конкуренции с Панамским каналом.

Спрос на транзит судов через Суэцкий канал снижался на протяжении большей части прошлого и первых месяцев этого года. По итогам 2016 года в годовом сопоставлении общее количество судов, прошедших через канал, сократилось с 17,5 тыс. до 16,8 тыс. Снижение продолжилось в первые месяцы 2017 года: трафик за январь и февраль составил 2 тыс. 655 судов, что на 69 единиц меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Несмотря на рост трафика через Суэц с марта текущего года, Панамскому каналу удалось вернуть себе лидерство по объему обслуживания транстихоокеанских перевозок, утраченное в конце 2014 года. По данным Alphaliner, в настоящее время на долю маршрута через Центральную Америку приходится 51% от общей мощности, задействованной на маршруте между Азией и портами восточного побережья США. В феврале текущего года был зафиксирован минимум на уровне 44%.

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