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Аэропорт Шереметьево завершил строительство терминала "Москва Карго"

Экономика и бизнес Транспорт
27 июля, 16:27 UTC+3

ООО "Москва Карго" планирует начать коммерческую эксплуатацию комплекса в сентябре 2017 г.

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Шереметьево завершил строительство современного автоматизированного грузового терминала "Москва Карго" площадью 43 тыс. кв м и мощностью 380 тыс. тонн грузов в год, сообщается на сайте аэропорта.

Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию грузового комплекса.

В настоящее время на объекте ведутся работы по тестированию оборудования для обработки и хранения грузов, а также информационных систем.

Новый карго-комплекс оснащен автоматизированной семиярусной системой стеллажного хранения и перемещения грузов, рассчитанной на размещение 3198 house-паллет, четырехъярусной зоной контейнерного хранения, оборудованной автоматизированной системой обработки ULD, общей вместимостью 576 ячеек, в том числе 60 ячеек, предназначенных для хранения ULD с температурно-чувствительными грузами, 13 конвейерными линиями с выходом на аэродром, 29 пунктами приема/выдачи грузов.

ООО "Москва Карго" планирует начать коммерческую эксплуатацию комплекса в сентябре 2017 г.

Реализация проекта осуществлена в рамках программы развития и модернизации аэропорта Шереметьево к ЧМ по футболу-2018 и на дальнейшую перспективу. Строительные работы велись с марта 2016 г. по июль 2017 г.

Международный аэропорт Шереметьево - крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций (ВПО) и площади аэровокзального комплекса. Маршрутная сеть Шереметьево составляет более 200 направлений. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2016 г. составил 33,65 млн пассажиров (+7,6% к 2015 г.), объем перевозок грузов - 231,25 тыс. т (+29,8%), почты - 11,67 тыс. т (+14,6%).

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