Пассажиропоток аэропорта Пулково за 6 месяцев вырос на 25%, до 7 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково по итогам полугодия вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 7 млн человек. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

"Аэропорт Пулково в первом полугодии 2017 года обслужил 7,14 млн человек, что на 25,4% превышает показатель за аналогичный период 2016 года", - говорится в сообщении. При этом пассажиропоток на внутренних линиях вырос на 21,2%, до 4,62 млн человек, а на международных направлениях - на 34%, до 2,5 млн человек. Наиболее распространенными российскими направлениями стали Москва, Сочи, Симферополь, Екатеринбург и Калининград, а среди зарубежных - Анталья, Франкфурт-на- Майне, Минск, Париж и Ларнака.

В компании напомнили, что в этом году появились новые направления полетов и перевозчики. В первый месяц лета аэропорт успешно принял гостей и участников Петербургского международного экономического форума и Кубка конфедераций по футболу.

Аэропорт Пулково является главным хабом Санкт-Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России. Пропускная способность нового объединенного пассажирского терминала после завершения реконструкции Пулково-1 составляет около 17 млн пассажиров в год. По итогам 2016 года пассажиропоток снизился на 1,7% и составил 13,265 млн человек.

По прогнозу ВВСС, пассажиропоток по итогам 2017 года станет рекордным и превысит 15 млн человек. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда аэропорт обслужил 14,2 млн пассажиров.