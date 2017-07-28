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Самолет из композитных материалов запустят осенью по маршруту Новосибирск - Белокуриха

Экономика и бизнес Транспорт
28 июля, 10:56 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 28, июля. /ТАСС

Преимущество самолетов такого типа - возможность взлетать и садиться на неподготовленных площадках, они могут использоваться в недоступных районах, на Севере, в сельском хозяйстве, для тушения пожаров

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УЛАН-УДЭ, 28 июля. /ТАСС/. Новый легкий самолет из композитных материалов ТВС-2ДТС производства Улан-Удэнского авиационного завода (УУАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") будет запущен по первому маршруту осенью. Об этом сообщил в пятницу во время посещения предприятия полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

"Этот самолет абсолютно новый, сделан из композитных материалов, и на крыло он уже поставлен. Сегодня мы решаем вопрос региональной авиации. Экспериментальный полет уже был совершен, и думаю, к осени этого года первая линия Новосибирск - Белокуриха будет запущена", - приводит его слова пресс-служба.

Новый самолет ТВС-2ДТС на базе Ан-2, по данным правительства Бурятии, прошел все испытания и совершил экспериментальные полеты. Первый образец, выпущенный на Улан-Удэнском авиационном заводе, был представлен на Международном авиационном салоне (МАКС-2017).

Ранее ТАСС сообщал, что статические испытания самолета ТВС-2ДТС производит Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. Чаплыгина (СибНИА), и для запуска серийного производства необходимо выпустить пять экземпляров.

Отличие нового самолета от других моделей легких самолетов ТВС-2МС и ТВС-2ДТ заключается в том, что он полностью из композитных материалов. Преимущество самолетов такого типа - возможность взлетать и садиться на неподготовленных площадках, они могут использоваться в недоступных районах, на Севере, в сельском хозяйстве, для тушения пожаров. Полезная нагрузка ТВС-2ДТС - 3,5 тонны, дальность полета - 1,5 тыс. км.

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