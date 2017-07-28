"РН-Аэро" приобрело 50% акций оператора основного ТЗК аэропорта Южно-Сахалинска

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Компания "РН-Аэро" (дочернее предприятие НК "Роснефть") приобрела 50% акций АО "Топливно-обеспечивающая компания" ("ТОК"), оператора основного топливозаправочного комплекса (ТЗК) в аэропорту Хомутово в Южно-Сахалинске. Об этом ТАСС сообщил Дмитрий Кузьмин - начальник департамента информации и общественных связей ООО "Управляющая компания КОМАКС", представляющего владельца "ТОК".

"Покупка доли в АО "ТОК" была одобрена Федеральной антимонопольной службой РФ. Подписи под соглашением поставили владелец оператора ТЗК, президент ООО "Управляющая компания КОМАКС" Константин Басюк и генеральный директор "РН-Аэро" Сергей Папков", - уточнил Кузьмин. Он добавил, что "ТОК" в партнерстве с "РН-Аэро" планирует модернизацию производственных мощностей и внедрение лучших отраслевых практик в области контроля качества топлива, промышленной и экологической безопасности.

По словам Басюка, которые процитировал Кузьмин, "сотрудничество с лидером российского рынка авиационного топлива, будет способствовать решению стратегических задач развития аэропортовой сети Дальнего Востока в части топливообеспечения воздушных судов".

"В партнерстве с "РН-Аэро" мы намерены вывести работу ТЗК аэропорта Южно-Сахалинска на максимальную эффективность, обеспечить растущий спрос на авиатопливо и создать оптимально-комфортные условия авиакомпаниям- партнерам", - добавил Басюк.

АО "Топливно-обеспечивающая компания" - основной оператор заправки воздушных судов авиатопливом аэропорта Южно-Сахалинска. Совокупный объем резервуарного парка компании составляет более 9 тыс. кубометров. В 2016 году объем поставок топлива авиакомпаниям составил 25 тыс. тонн.

АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" - резидент территории опережающего социально-экономического развития "Горный воздух" намерен до 2019 года построить новый аэровокзальный комплекс пропускной способностью 800 пассажиров в час (550 человек в час на внутренних авиалиниях и 250 человек в час - на международных), стоимость проекта - 6,7 млрд рублей.