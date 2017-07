ПГК повезет трубы для газопровода "Северный поток-2"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Freight One Scandinavia Ltd (FOS), представляющая интересы АО "Первая грузовая компания" (ПГК) на территории Финляндии, организовала транзитную доставку первой партии 3,5 тыс. тонн обетонированных труб для подводного газопровода "Северный поток-2", сообщает пресс-служба ПГК.

Перевозки осуществляются в рамках контрактов на транспортно-логистическое обслуживание, заключенных между ПГК, FOS и генеральным экспедитором завода "Трубопроводные покрытия и технологии" (ТПТ, Волгоградская область) - ООО "Транслокация".

"ПГК предоставила универсальные платформы для перевозки труб, обеспечила диспетчерскую поддержку, а совместное предприятие ПГК и VR Group - FOS - организацию транспортировки груза по территории Финляндии, включая сервисное обслуживание на условиях таможенного транзита, а также диспетчеризацию груза по территории члена Евросоюза", - отметил исполнительный директор ПГК Александр Сапронов.

После нанесения утяжеляющего бетонного покрытия на заводе ТПТ трубы большого диаметра следуют со станции Трубная Приволжской железной дороги до склада на станции Лаппохъя Финских железных дорог.

"Ежемесячно мы планируем принимать в транзитном режиме 8-9 маршрутов из 60 универсальных платформ. Общий объем перевозок составит около 360 тыс. тонн", - уточнил заместитель исполнительного директора Freight One Scandinavia Ltd Константин Наумов.

"Северный поток-2" - проект магистрального газопровода, строительство которого должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Газопровод напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

Freight One Scandinavia Ltd - совместное предприятие железных дорог Финляндии VR Group Ltd и АО "Первая грузовая компания", созданное в равных долях в ноябре 2009 года. Логистическая компания специализируется на железнодорожных перевозках между Финляндией, Россией и странами СНГ.

АО "Первая грузовая компания" (ПГК) - крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. В управлении компании более 125 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.