Назначен новый управляющий директор ПАО "Северо- Западное пароходство"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Управляющим директором ПАО "Северо-Западное пароходство" (входит в UCL Holding) назначен Юрий Гильц, сообщает пресс-служба компании.

К своим обязанностям топ-менеджер приступит 1 августа 2017 года. Он сменит Альберта Выговского, который возглавлял Северо-Западное пароходство на посту управляющего директора с 2011 года.

Юрий Гильц окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Имеет опыт управления крупными транспортными предприятиями. В период с 1995 по 2001 год работал в ОАО "Мурманское морское пароходство" на должностях руководителя отдела и начальника финансового управления. С 2001 по 2003 год - первый заместитель генерального директора ОАО "Северное морское пароходство". На протяжении длительного времени занимал руководящие посты в группе компаний Fesco, том числе в должности СЕО (главного исполнительного директора).

Принимал участие в управлении железнодорожными активами групп "Рейл Гарант" и "Рустранском".

ПАО "Северо-Западное пароходство" (СПЗ) - крупнейший перевозчик в системе водного транспорта России, специализирующийся на экспортно-импортных перевозках генеральных, массовых, насыпных и навалочных грузов, буксировках негабаритных грузов и плавсредств. В управлении компании находится 47 грузовых судов класса река-море, 10 морских судов и три ro-ro баржи класса река-море суммарным дедвейтом около 288 тыс. тонн. Около 70% флота пароходства составляют новые суда, построенные с 2002 по 2013 гг. Средний возраст флота составляет 16,5 лет. Ежегодно пароходство перевозит более 5 млн тонн грузов.

Северо-Западное пароходство входит в VBTH - судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding, консолидирующей железнодорожные, стивидорные, судоходные и логистические компании. В состав дивизиона также входит Волжское пароходство, компания "В.Ф. Танкер" и ряд судостроительных активов.