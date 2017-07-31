Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Назначен новый управляющий директор ПАО "Северо- Западное пароходство"

Экономика и бизнес Транспорт
31 июля, 15:43 UTC+3

Ранее Юрий Гильц на протяжении длительного времени занимал руководящие посты в группе компаний Fesco, том числе в должности СЕО

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Управляющим директором ПАО "Северо-Западное пароходство" (входит в UCL Holding) назначен Юрий Гильц, сообщает пресс-служба компании.

К своим обязанностям топ-менеджер приступит 1 августа 2017 года. Он сменит Альберта Выговского, который возглавлял Северо-Западное пароходство на посту управляющего директора с 2011 года.

Юрий Гильц окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Имеет опыт управления крупными транспортными предприятиями. В период с 1995 по 2001 год работал в ОАО "Мурманское морское пароходство" на должностях руководителя отдела и начальника финансового управления. С 2001 по 2003 год - первый заместитель генерального директора ОАО "Северное морское пароходство". На протяжении длительного времени занимал руководящие посты в группе компаний Fesco, том числе в должности СЕО (главного исполнительного директора).

Принимал участие в управлении железнодорожными активами групп "Рейл Гарант" и "Рустранском".

ПАО "Северо-Западное пароходство" (СПЗ) - крупнейший перевозчик в системе водного транспорта России, специализирующийся на экспортно-импортных перевозках генеральных, массовых, насыпных и навалочных грузов, буксировках негабаритных грузов и плавсредств. В управлении компании находится 47 грузовых судов класса река-море, 10 морских судов и три ro-ro баржи класса река-море суммарным дедвейтом около 288 тыс. тонн. Около 70% флота пароходства составляют новые суда, построенные с 2002 по 2013 гг. Средний возраст флота составляет 16,5 лет. Ежегодно пароходство перевозит более 5 млн тонн грузов.

Северо-Западное пароходство входит в VBTH - судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding, консолидирующей железнодорожные, стивидорные, судоходные и логистические компании. В состав дивизиона также входит Волжское пароходство, компания "В.Ф. Танкер" и ряд судостроительных активов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олег Ляшко потребовал отозвать посла США с Украины
2
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
3
В 13 регионах ЦФО объявили желтый уровень опасности из-за ветра и гроз
4
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
5
Жанна Моро скончалась на 90-м году жизни
6
Покровская: синхронистка Колесниченко на чемпионате мира заставила судей "прикусить язык"
7
Медведев утвердил программу "Цифровая экономика"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама