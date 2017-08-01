"Аэрофлот" в I полугодии сократил чистую прибыль по РСБУ в 9,2 раза, до 872 млн руб.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Аэрофлота" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам первого полугодия 2017 года снизилась в 9,2 раза и составила 872 млн руб., следует из отчета авиакомпании.

Выручка за отчетный период выросла на 2,1%, до 198,2 млрд руб.

Себестоимость продаж в январе - июне выросла на 7,5%, составив 188,2 млрд руб. Валовая прибыль снизилась в 1,9 раза, до 9,9 млрд руб., убыток от продаж вырос в 5,6 раза, до 10,2 млрд руб. Доналоговая прибыль уменьшилась в 5,7 раза и составила 2,1 млрд руб.

Активы авиакомпании на конец июня 2017 года увеличились на 20,4% по отношению к концу 2016 года и составили 213,4 млрд рублей.

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора".