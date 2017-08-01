Первый из танкеров для "Ямал СПГ" начал рейс по Северному морскому пути

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Первый СПГ-танкер арктического класса "Кристоф де Маржери", который будет работать в рамках проекта "Ямал СПГ", вошел в акваторию Карского моря и начал свой первый рейс по Северному морскому пути (СМП). Об этом сообщает "Ямал СПГ".
Сданный в субфрахт танкер пройдет весь маршрут без сопровождения ледокола и доставит СПГ из Норвегии в Южную Корею за 15 дней.
"Маршрут из Европы в Восточную и Юго-Восточную Азию по СМП позволяет сократить время транспортировки по сравнению с традиционным маршрутом в два раза", - говорится в сообщении.
"Кристоф де Маржери" (назван в честь погибшего в России главы французской Total - прим. ред.) - первый из 15 танкеров, строящихся специально для проекта "Ямал СПГ". В зимнюю навигацию 2016-2017 гг. танкер успешно прошел ледовые испытания. Судно может осуществлять круглогодичную навигацию без ледокольной проводки по СМП в западном направлении и в течение летней навигации - в восточном направлении.
"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн т в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Завод планируется запустить в 2017 г. Стоимость проекта оценивается в $27 млрд, законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ.
Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также фонд "Шелкового пути" (9,9%).