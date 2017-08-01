Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Реконструкцию подъезда к порту Усть-Луга завершат осенью

Экономика и бизнес Транспорт
1 августа, 16:05 UTC+3

Осенью 2017 года грузопотоки получат удобный и безопасный выход на сеть федеральных автомобильных дорог

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа./ТАСС/. Реконструкцию подъездных дорог к морскому торговому порту Усть-Луга в Ленинградской области завершат осенью, сообщается на сайте Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

После выполнения всех работ последний участок с 40 по 52 км к порту от федеральной трассы "Нарва" общей протяженностью 11 км будет соответствовать параметрам II технической категории с двумя полосами движения.

После ввода в эксплуатацию данного участка осенью 2017 года грузопотоки получат удобный и безопасный выход на сеть федеральных автомобильных дорог, что даст новый импульс для экономического развития региона, отмечается в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Убивали они без разбора": дело банды GTA
2
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
3
Трое членов банды GTA ликвидированы после стрельбы в Мособлсуде
4
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
5
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
6
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
7
Гончаренко: график позволяет ЦСКА не ротировать состав в матче с АЕКом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама