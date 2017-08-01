Реконструкцию подъезда к порту Усть-Луга завершат осенью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа./ТАСС/. Реконструкцию подъездных дорог к морскому торговому порту Усть-Луга в Ленинградской области завершат осенью, сообщается на сайте Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

После выполнения всех работ последний участок с 40 по 52 км к порту от федеральной трассы "Нарва" общей протяженностью 11 км будет соответствовать параметрам II технической категории с двумя полосами движения.

После ввода в эксплуатацию данного участка осенью 2017 года грузопотоки получат удобный и безопасный выход на сеть федеральных автомобильных дорог, что даст новый импульс для экономического развития региона, отмечается в сообщении.