РЖД ввели 30-процентную скидку на транзитные перевозки удобрений в направлении Туркмении

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с 1 августа до 31 декабря 2017 г. включительно будет предоставлять скидку в 30% на транзитные перевозки минеральных удобрений из Республики Туркменистан в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне назначением в третьи страны через российские и украинские порты, а также назначением в страны СНГ.
Такая же скидка действует в отношении транзитных перевозок минудобрений в приватном вагоне из третьих стран через российские порты в Туркмению, следует из опубликованного на сайте РЖД решения правления компании.
ОАО "РЖД" с 2013 г. имеет право оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться. В 2016 г. Федеральная антимонопольная служба понизила нижнюю границу тарифного коридора до минус 25%, а с 2017 г. снизила максимальный уровень надбавки к грузовым тарифам РЖД с 13,4% до 10%. Таким образом, теперь в рамках тарифного коридора РЖД могут вводить надбавку к тарифу на перевозки грузов в размере до 10% или скидку до 50%.