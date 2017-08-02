Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РЖД ввели 30-процентную скидку на транзитные перевозки удобрений в направлении Туркмении

Экономика и бизнес Транспорт
2 августа, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Такая же скидка действует в отношении транзитных перевозок минудобрений в приватном вагоне из третьих стран через российские порты в Туркмению

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с 1 августа до 31 декабря 2017 г. включительно будет предоставлять скидку в 30% на транзитные перевозки минеральных удобрений из Республики Туркменистан в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне назначением в третьи страны через российские и украинские порты, а также назначением в страны СНГ.

Такая же скидка действует в отношении транзитных перевозок минудобрений в приватном вагоне из третьих стран через российские порты в Туркмению, следует из опубликованного на сайте РЖД решения правления компании.

ОАО "РЖД" с 2013 г. имеет право оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться. В 2016 г. Федеральная антимонопольная служба понизила нижнюю границу тарифного коридора до минус 25%, а с 2017 г. снизила максимальный уровень надбавки к грузовым тарифам РЖД с 13,4% до 10%. Таким образом, теперь в рамках тарифного коридора РЖД могут вводить надбавку к тарифу на перевозки грузов в размере до 10% или скидку до 50%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
2
Песков допустил возможность присутствия в Сирии добровольцев из РФ
3
Криптовалюта биткоин. Досье
4
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
5
Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра
Темы дня
Новости партнеров
Реклама