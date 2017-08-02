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Консул Ирана: углубление дна Волги может активизировать развитие коридора "Север-Юг"

Экономика и бизнес Транспорт
2 августа, 14:18 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова

В июне пять судов, груженых лесоматериаломи, не могли в течение недели отправиться в Иран из-за недостаточной глубины Волги

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© Владимир Смирнов/ТАСС

АСТРАХАНЬ, 2 августа. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Углубление дна Волги, а также активизация работы портов может дать импульс развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг". Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный консул Ирана в Астрахани Али Мохаммади.

"Север - Юг" - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью 7,2 тыс. км от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия), он свяжет, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию. Планируется, что МТК позволит сократить не только время, но и стоимость доставки грузов. Коридор предусматривает три основных маршрута: Транскаспийский (через морские порты Астрахань, Оля, Махачкала), Восточный и Западный.

"Хорошее развитие уже есть по наземному транспорту, а также по железной дороге. На мой взгляд, у этого проекта перспективное будущее. Но нужно проделать большой объем работы именно по морскому пути - это, в том числе, активизация работы портов и дноуглубление рек. Это необходимо, чтобы увеличить мотивацию у бизнесменов", - уточнил Мохаммади.

Один из проблемных речных участков, по его мнению, находится в Астраханской области на Волге. По данным консула, в июне пять судов, груженых лесоматериаломи, не могли в течение недели отправиться в Иран из-за недостаточной глубины Волги (на протяжении 200 метров глубина была меньше 3,5 метра).

 

О поставках нефти

 

Мохаммади также отметил, что продолжаются переговоры по поводу своповых поставок (по схеме замещения) нефти, при которых планируется задействовать российские порты на Каспии. По его словам, в этом вопросе необходима совместная работа двух стран.

"У меня есть информация, что за последний год проходили переговоры по поводу инвестиций российских фирм в Иран, по развитию совместного сотрудничества и как раз по поводу своповых поставок нефти. Этот вопрос технический, нужно дать возможность компетентным органам проанализировать, насколько это экономически выгодно и эффективно", - добавил Мохаммади.

В марте этого года глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что Иран и Россия в этом году могут начать сотрудничество по контракту "нефть в обмен на товары". Кроме того, отмечал он, Москва и Тегеран в ближайшее время могут согласовать условия продажи Ираном 100 тыс. баррелей нефти в сутки для России. Министр пояснил, что это могут быть как физические, так и своп-поставки иранской нефти.

28 мая министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщал о заключении сделки с Россией по схеме "нефть в обмен на продовольствие". По его словам, Иран ожидает поставок из РФ.

Астраханская область расположена на перекрестке торговых путей и является приграничным регионом: по суше территория граничит с Казахстаном, по морю - с Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменией. Ранее сообщалось, что схема своповых поставок нефти успешно применялась в регионе в 2004 году. По данным областного Министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов, транспортировка нефтепродуктов в Иран через Астраханскую область достигала 1,5 млн тонн в год.

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