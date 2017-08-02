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Пассажиропоток аэропорта Пулково в 2017 году может вырасти до 16 млн человек

Экономика и бизнес Транспорт
2 августа, 16:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, августа. /ТАСС

Ранее по итогам текущего года прогнозировались рекордные 15 млн пассажиров, тогда как в 2016 году отмечалось сокращение пассажиропотока на 1,7% - до 13,3 млн человек

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© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково по итогам 2017 года составит около 16 млн человек, а не прогнозируемые ранее 15 млн пассажиров. Об этом ТАСС в среду сообщил коммерческий директор управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) Евгений Ильин.

"Мы сейчас уже 16 млн человек прогнозируем по итогам 2017 года: вопрос только в том, преодолеем ли планку в 16 млн, но 15,9 млн уже очевидно", - сказал Ильин.

По его словам, задержки рейсов в летний период были единичными и никак не отразились на общем пассажиропотоке. Ранее в ВВСС прогнозировали рекордные 15 млн пассажиров по итогам текущего года, тогда как в 2016 году отмечалось сокращение пассажиропотока на 1,7% - до 13,265 млн человек.

Рост показателей представитель ВВСС объяснил открытием новых маршрутов, увеличением частоты полетов существующих перевозчиков и использованием самолетов большей вместимости. Он отметил, что предварительные операционные данные показывают, что в июле Пулково ежедневный пассажиропоток вырос до 60 тыс. человек, что позволило перевезти 1,9 млн пассажиров за месяц. За первые шесть месяцев в аэропорту обслужили 7,14 млн пассажиров.

Аэропорт Пулково является главным хабом Санкт-Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России. Пропускная способность нового объединенного пассажирского терминала после завершения реконструкции Пулково-1 составляет около 17 млн пассажиров в год.

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