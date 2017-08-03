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Кузбасская топливная компания в I полугодии увеличила добычу угля на 9%

Экономика и бизнес Транспорт
3 августа, 10:30 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 3, августа. /ТАСС

При этом экспортные поставки продукции выросли на 12%, достигнув более чем 4 млн тонн

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КЕМЕРОВО, 3 августа. /ТАСС/. Кузбасская топливная компания (КТК) в первом полугодии 2017 года увеличила добычу угля на 9%, до 6 млн тонн, при этом экспортные поставки продукции выросли на 12%, достигнув более чем 4 млн тонн, говорится в сообщении КТК.

"За 6 месяцев 2017 года компания произвела 6,04 млн тонн угля, что на 9% больше, чем было добыто за этот период прошлого года. Основной прирост добычи пришелся на новый участок "Брянский", где было добыто 0,59 млн тонн угля, что составило 10% от всего уровня добычи ", - отмечается в сообщении.

Продажи угля в первом полугодии 2017 выросли на 6 % - до 5,2 млн тонн, в том числе поставки на внутреннем рынке снизились на 9%, на экспорт - выросли на 12% и составили 4,01 млн тонн. Доля экспорта составила 77% от общей реализации, что на 12% больше, чем в прошлом году. Средняя цена реализации угля выросла на 19% и достигла 1 тыс. 451 рубля.

Как сообщалось, в 2016 году КТК увеличила добычу на 6% - до 11,68 млн тонн угля. Продажи топлива выросли на 4% и достигли 11,11 млн тонн. Объем экспорта увеличился на 8%, составив 7,47 млн тонн.

Кузбасская топливная компания - один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России. Акции КТК обращаются на ММВБ, в свободном обращении находится 33,15%. В компанию входят четыре участка в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и другие предприятия. Президент КТК Игорь Прокудин через Haver Holding Limited контролирует 50,0727% акций компании.

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