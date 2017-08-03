Ъ: аналитический центр при правительстве рекомендовал продажу пакета "Трансконтейнера"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минэкономики в прошлую пятницу представило в аппарат первого вице-премьера Игоря Шувалова результаты анализа перспектив продажи 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер", принадлежащих ОАО "РЖД" через "Объединенную транспортно-логистическую компанию" (ОТЛК), сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на секретариат Шувалова.

Резюме по этому вопросу должно было последовать по окончании работы Аналитического центра при правительстве (АЦ). По словам источника "Ъ", знакомого с протоколом совещания, в докладе АЦ прозвучал тезис о том, что "с учетом текущей ситуации и тенденций развития рынка продажа акций "Трансконтейнера" актуальна для ОАО "РЖД"".

Источник, знакомый с содержанием доклада рассказал газете, что АЦ действительно считает наиболее предпочтительным приватизацию, причем объем пакета должен быть максимальным (до 75%) с целью полного выхода из актива. Первым к продаже следует предложить пакет НПФ "Благосостояние": по заключению АЦ фонд, контролируемый на управленческом уровне РЖД, консолидировал 24,5% "Трансконтейнера" при лимите 15%, что противоречит закону о размещении средств пенсионных резервов. Источник "Ъ", близкий к НПФ, говорит, что вывод о нарушении фондом законодательства "не соответствует действительности". По его словам, на 28 июля доля акций "Трансконтейнера" в пенсионных резервах составляла 2,11%. После выхода РЖД из "Трансконтейнера", передает содержание доклада собеседник "Ъ", монополии следует создать либо федерального конкурента оператору, либо компанию, нацеленную на синергию с ОТЛК. Это может занять три-четыре года или более.

В докладе также указывается, продолжает собеседник "Ъ", на обоснованность предложения группы "Сумма" Зиявудина Магомедова о создании национального контейнерного оператора на базе "Трансконтейнера" и входящей в "Сумму" Fesco (ей принадлежит 25,07% "Трансконтейнера").

АЦ считает, что синергия Fesco и "Трансконтейнера" может "с высокой долей вероятности" увеличить грузопоток на 1,4 млн TEU в год и дать РЖД 22,7 млрд руб. дополнительной выручки в год. На совещании в Минтрансе с оценкой грузопотока согласился "Трансконтейнер", ОАО РЖД заявило, что синергия даст рост, но только "в случае качественного управления активами", а привлеченный консультант Boston Consulting Group (BCG) с этим не согласился, рассказал источник "Ъ", знакомый с ходом совещания. РЖД, "Сумма", "Трансконтейнер", АЦ и BCG сошлись в том, что смена собственника пакета нейтрально скажется на рынке, добавляет он.

Как рассказал "Ъ" источник на рынке, консенсус ведомств в том, что РЖД следует продать пакет целиком, сохранив за собой право остаться в контейнерном сегменте, сформировав новую компанию. Другой источник на рынке указывает, что в письме Шувалову есть оба варианта - и продажа, и сохранение пакета - и при этом говорится, что при продаже на открытый аукцион должен быть выставлен весь пакет РЖД. Однако обремененность Fesco долгом в 6 EBITDA и сложное положение "Стройновации" уменьшают решимость чиновников санкционировать вариант с покупкой пакета группой "Сумма".

По словам источника "Ъ", на ТЛЦ (транспортно-логистические центры) "Трансконтейнера" значительная часть активов принадлежит РЖД, услуги оказываются на льготных условиях, что не сохранится после продажи.

Среди претендентов на покупку "Трансконтейнера" также "Первая грузовая компания" (входит в UCL Владимира Лисина), АЦ рассматривал и вариант продажи акций "Трансконтейнера" РФПИ, отмечается в публикации.