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Utair в I полугодии увеличил чистый убыток по РСБУ в 1,5 раза - до 2,7 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
3 августа, 10:58 UTC+3

Плановый убыток объясняется сезонностью, большими циклическими затратами на поддержание летной годности воздушных судов, выпадающих на текущий отчетный период

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Авиакомпания UTair в первом полугодии 2017 года увеличила чистый убыток по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) до 2,71 млрд рублей против 1,89 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете перевозчика.

В отчете также сообщается, что выручка за первое полугодие текущего года составила 23, 098 млрд рублей (снижение на 2,5%, 23,702 млрд рублей за аналогичный период 2016 года). Валовый убыток составил 2,4 млрд рублей (1,1 млрд рублей за первое полугодие прошлого года).

По данным пресс-службы авиакомпании, операционный финансовый результат составил 2,4 млрд рублей, что соответствует утвержденному бизнес-плану. Оценивая итоги работы авиакомпании в первом полугодии текущего года, первый заместитель генерального директора, финансовый директор Игорь Петров отметил, что плановый убыток объясняется сезонностью, большими циклическими затратами на поддержание летной годности воздушных судов, выпадающих на текущий отчетный период.

За первые шесть месяцев 2017 года самолеты авиакомпании перевезли 3 272 530 пассажиров, что на 15,9% выше аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот увеличился на 16,7% по сравнению с показателем прошлого года, коэффициент занятости кресел при неизменных производственных емкостях вырос до уровня 71,5%.

О компании

Авиакомпания UTair является ядром одноименной группы, которая включает в себя компании по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию самолетов и вертолетов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании насчитывает 65 самолетов. Основным хабом UTair является московский международный аэропорт Внуково. По итогам 2016 года авиакомпания перевезла 6,64 млн пассажиров (+20% к 2015 году), пассажирооборот составил 10,85 млрд пасс-км (+8,5%).

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