Требования "Трансфин-М" к экс-акционеру вагонзавода Новокузнецка выросли до 2 млрд руб.

КЕМЕРОВО, 3 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Кемеровской области включил 1,4 млрд рублей требований лизинговой компании "Трансфин-М" в реестр задолженности бывшего акционера Новокузнецкого вагоностроительного завода (НкВЗ) Евгения Подъяпольского, признанного в апреле 2017 года банкротом как физическое лицо. Об этом говорится в определении, опубликованном в четверг в материалах дела на сайте суда.

Ранее требования "Трансфин-М" к Подъяпольскому составляли 569,4 рублей. "Суд <…> определил: включить требования публичного акционерного общества "Трансфин-М" в размере 1,402,1 млрд рублей основного долга в третью очередь реестра требований кредиторов должника - гражданина Подъяпольского Евгения Васильевича", - говорится в документе. Отдельно учтены в реестре около 11,5 млн рублей неустойки.

В материалах дела уточняется, что 1,4 млрд рублей - сумма задолженность по кредитной линии, открытой Сбербанком. В сентябре 2016 года "Трансфин-М" выкупил у банка долг и получил право его взыскать. Поручителем по кредиту помимо Подъяпольского выступали, в том числе еще два бывших акционера НкВЗ (также признаны банкротами), к ним данные требования предъявлены солидарно.

Новокузнецкий вагоностроительный завод, созданный в феврале 2008 года, закрылся 6 июля 2015 года из-за отсутствия заказов. С предприятия уволили более 1 тыс. человек, сумма задолженности НкВЗ - около 6 млрд рублей. Сначала на заводе ввели внешнее управления в надежде восстановить платежеспособность за счет оживления рынка вагоностроения и создания индустриального парка.

Однако в феврале 2017 года суд признал НкВЗ банкротом и ввел конкурсное производство. В июле сообщалось, что арбитражный суд назначил повторно экспертизу для установления признаков преднамеренного банкротства завода.

Лизинговая компания "Трансфин-М" - основной кредитор НкВЗ - планирует создать на площадках предприятия индустриальный парк. 7 июля "ТФМ-Оператор" (подконтрольно РЖД и "Трансфин-М") приобрел за 421,8 млн рублей часть имущества НкВЗ - земельный участок с расположенными на нем производственными зданиями и сооружениями. По данным администрации Кемеровской области, первый в регионе индустриальный парк на площадке НкВЗ планируется открыть до конца 2017 года.