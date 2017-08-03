РЖД и Латвийская желдорога впервые за 4 года провели заседание рабочей группы

РИГА, 3 августа. /ТАСС/. Рабочая группа ОАО "Российские железные дороги" и Latvijas Dzelzcels ("Латвийская железная дорога") провела первую после четырехлетнего перерыва встречу, сообщает латвийская компания.

"Сотрудничество с РЖД и Россией, нашими крупнейшими партнерами в области грузовых перевозок, всегда было очень важно. Поэтому мы особенно ценим, что РЖД откликнулись на наш призыв встретиться и обсудить сотрудничество именно сейчас, когда наблюдается уменьшение объема грузов", - отметил президент Latvijas Dzelzcels Эдвинс Берзиньш.

На встрече, которая состоялась в Риге 2 августа, было достигнуто соглашение продолжить сотрудничество для увеличения объемов грузоперевозок из стран Азии, в том числе Индии и Китая, по транспортному коридору "Север-Юг", а также более эффективно использовать товарные вагоны во время погрузочных операций. Стороны также договорились содействовать увеличению объема пассажироперевозок.

По итогам 2016 года 79,2% из 47,8 млн тонн перевезенных Latvijas Dzelzcels грузов были из России, указывает латвийский перевозчик.