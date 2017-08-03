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РЖД предлагают ускорить выделение транша ФНБ на развитие БАМа и Транссиба

Экономика и бизнес Транспорт
3 августа, 15:47 UTC+3 ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ область/ 3, августа. / ТАСС

Это вполне можно сделать без превышения общего объема, который был заранее согласован, отметил вице-премьер Аркадий Дворкович

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© ОАО "РЖД"

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ (Амурская область), 3 августа. /ТАСС/. ОАО "РЖД" предлагает сдвинуть выделение последнего транша Фонда национального благосостояния (ФНБ) объемом 50 млрд рублей для развития БАМа и Транссиба с 2019 года на 2018 год, и это вполне возможно без превышения общего ранее согласованного лимита, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович в ходе совещания по развитию инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

"Мы предлагаем на следующий год профинансировать за счет переноса средств ФНБ с 2019 на 2018 год, за счет приближения сроков выделения. В этом году мы планируем, что закончим работу с Министерством финансов и получим еще 50 млрд средств ФНБ, соответственно, тогда задача будет в этой части решена", - сказал глава РЖД Олег Белозеров.

"Объемы в 150 млрд [рублей] из ФНБ были предварительно согласованы. Есть график, что предлагает РЖД - это сдвинуть последний транш в 50 млрд рублей с 2019 года на 2018 год. Это вполне можно сделать без превышения общего объема, который был заранее согласован", - заметил на это Дворкович.

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66 млн тонн в год к уровню 2012 года. Общая стоимость реализации проекта составляет 562 млрд рублей, из них 302 млрд рублей будут финансироваться за счет средств РЖД, 150 млрд рублей - из средств Фонда национального благосостояния, 110,2 млрд рублей - из средств федерального бюджета.

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