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Минтранс предложит в совет директоров РЖД замглавы ведомства Лушникова

Экономика и бизнес Транспорт
3 августа, 17:11 UTC+3 МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Он также входит в совет директоров аэропорта Шереметьево

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минтранс предложит в совет директоров РЖД замглавы ведомства Алана Лушникова, заявил глава министерства Максим Соколов.

"Это скорее не ко мне вопрос, это компетенция правительства, и предложения в конечном счете направляются министерством экономического развития - Росимуществом. Мы со своей стороны делегируем Лушникова - со стороны Минтранса", - сказал Соколов, отвечая на вопрос, кого Минтранс будет предлагать со стороны ведомства.

В состав совета директоров РЖД от Минтранса входит Алексей Цыденов, занимавший до февраля текущего года пост замминистра транспорта. В феврале 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, назначив врио руководителя региона Цыденова. На посту замглавы Минтранса Цыденова сменил Алан Лушников. С 2008 года он был исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). Позже занимал должность помощника министра транспорта Игоря Левитина. После перехода Левитина в аппарат президента, Лушников стал помощником вице-премьера Аркадия Дворковича. Он также входит в совет директоров аэропорта Шереметьево.

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