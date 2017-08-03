Минтранс предложит в совет директоров РЖД замглавы ведомства Лушникова

Эксперты: авиакомпании готовы сдерживать рост цен на билеты для калининградцевНовости партнеров 3 августа, 18:09
Фабрика "Ангария" провела праздник мороженогоНовости партнеров 3 августа, 17:55
Конгресс IAAF проголосовал за продление отстранения ВФЛАСпорт 3 августа, 17:52
Как учения "Запад-2017" наделали много "шума" в Европе и СШААрмия и ОПК 3 августа, 17:50
Шляхтин с пониманием отнесся к решению IAAF об отстранении российских спортсменовСпорт 3 августа, 17:47
Шляхтин: продление ситуации с отстранением ВФЛА затрагивает молодых спортсменовСпорт 3 августа, 17:41
Французская футбольная лига попросила испанскую не препятствовать переходу Неймара в ПСЖСпорт 3 августа, 17:28
Минниханов призвал поддерживать инициативы по сохранению языка и традиций татарОбщество 3 августа, 17:23
Белорусский бизнесмен Прокопеня отказался от покупки украинской "дочки" СбербанкаЭкономика и бизнес 3 августа, 17:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минтранс предложит в совет директоров РЖД замглавы ведомства Алана Лушникова, заявил глава министерства Максим Соколов.
"Это скорее не ко мне вопрос, это компетенция правительства, и предложения в конечном счете направляются министерством экономического развития - Росимуществом. Мы со своей стороны делегируем Лушникова - со стороны Минтранса", - сказал Соколов, отвечая на вопрос, кого Минтранс будет предлагать со стороны ведомства.
В состав совета директоров РЖД от Минтранса входит Алексей Цыденов, занимавший до февраля текущего года пост замминистра транспорта. В феврале 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, назначив врио руководителя региона Цыденова. На посту замглавы Минтранса Цыденова сменил Алан Лушников. С 2008 года он был исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). Позже занимал должность помощника министра транспорта Игоря Левитина. После перехода Левитина в аппарат президента, Лушников стал помощником вице-премьера Аркадия Дворковича. Он также входит в совет директоров аэропорта Шереметьево.