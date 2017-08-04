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Ъ: Балтзавод отдал обстройку всех атомных ледоколов одному поставщику

Экономика и бизнес Транспорт
4 августа, 10:35 UTC+3

Завод-строитель благодаря серийности заказа может получить дисконт на работы от 10%

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Петербургский Балтийский завод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), отдал два тендера на обстройку серийных атомных ледоколов "Сибирь" и "Урал" подрядчику ООО "ВМФ судовое оборудование" из Нижнего Новгорода, сообщает газета "Коммерсантъ" (Санкт-Петербург).

Оба тендера по одинаковой цене - 533,9 млн рублей - были 1 августа размещены на сайте госзакупок как "закупка у единственного поставщика". Аналогичные работы "ВМФ судовое оборудование" выполнит и на головном корабле серии "Арктика". В итоге компании достались контракты на поставку судовой мебели и зашивки на все три ледокола проекта 22220, строительство которых ведет сегодня Балтийский завод.

Закупка выглядит логичной, считает генеральный директор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьев.

"Эти два ледокола абсолютно идентичны вплоть до деталей, это серийные изделия", - отмечает он.

По словам Соловьева, завод-строитель благодаря серийности заказа может получить дисконт на работы от 10%.

Собеседник "Ъ" в ООО "ВМФ судовое оборудование" рассказал, что в случае подписания контракта первые поставки на ледоколы компания начнет осенью. Он подтвердил предположение о получении дисконта заказчиком, при этом не обозначив размер скидки.

Контракт на строительство атомного ледокола "Арктика" Балтийский завод получил в 2012 году, заказчиком выступило ФГУП "Атомфлот", владеющее атомными ледоколами и подконтрольное "Росатому". Строительство корабля обойдется федеральному бюджету в 37 млрд рублей. Два серийных ледокола этой же серии - "Сибирь" и "Урал" - были заказаны на предприятии за 84,4 млрд рублей в 2014 году. Изначально завод должен был последовательно сдать ледоколы в 2017, 2019, 2020 годах. В этом году решением президента Владимира Путина сроки сдачи перенесены на середину 2019, 2021 и 2022 годов.

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