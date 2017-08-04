РЖД с начала года увеличили перевозки тихоокеанской рыбы ускоренными поездами в 1,9 раза

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) в январе-июле 2017 г. увеличили перевозки тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами на 88,3%, до 179,6 тыс. т, сообщила компания.
"Со станций Дальневосточной железной дороги с начала текущего года отправлено 96 ускоренных рефрижераторных поездов, груженных тихоокеанскими морепродуктами общим весом 179,6 тыс. т, - отмечается в сообщении. - Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было отправлено 54 ускоренных состава, перевезено около 95,4 тыс. т рыбы".
В целом общие перевозки всеми видами составов за 7 месяцев 2017 г. со станций Дальневосточной железной дороги составили 331,6 тыс. т рыбы, уточнили в РЖД.
По итогам 2016 г. общие перевозки тихоокеанских морепродуктов РЖД составили 668,7 тыс. т, что на 2,4% больше результата 2015 г. Использование ускоренных составов позволяет доставлять морепродукты в центральные регионы России за срок около 10 дней.