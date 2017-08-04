"Транснефть" возобновила отгрузку нефти в порту Новороссийска после шторма

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. "Транснефть" возобновила отгрузку нефти в порту Новороссийска, прерванную 3 августа из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"В Новороссийске вчера во второй половине дня было снято штормовое предупреждение. Две танкерные партии сразу поставлены под налив. И сегодня порт войдет в график отгрузок", - сказал он.
Представитель компании уточнил, что погода в Новороссийске до сих пор остается нестабильной. Демин добавил, что в остальных портах погода рабочая.
"В Козьмино в воскресенье по прогнозу (будет) тайфун. За счет раннего прихода танкеров отклонения от графика не ожидается", - уточнил он.
Ранее вице-президент компании Сергей Андронов сообщал, что "Транснефть" в 2017 году ожидает сохранения прокачки нефти по системе на уровне прошлого года в 483,3 млн тонн. В то же время он отметил, что компания прогнозирует снижение экспорта по системе в 2017 году на 2,4% - до 232-233 млн тонн.
Как сообщал ранее первый вице-президент компании Максим Гришанин, в 2016 году по системе "Транснефти" транспортировано 483,4 млн тонн нефти, в том числе на экспорт 237,8 млн тонн. При этом через порты на экспорт поставлено 142,9 млн тонн, по трубопроводам - 94,9 млн тонн. В частности, через порт Приморск было поставлено 50,6 млн тонн, Новороссийск - 30,4 млн тонн, Козьмино - 31,8 млн тонн, Усть-Луга - 30,1 млн тонн.
В 2017 году через порты планируется поставить 135 млн тонн нефти. Транспортировка нефтепродуктов ожидается на уровне 35,3 млн тонн.