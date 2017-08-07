Объем ж/д перевозок нефти и нефтепродуктов в порты за 7 месяцев сократился на 8%

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов в экспортном и импортном направлениях в/из портов в январе-июле 2017 года сократились на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили 44,38 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 44,21 млн тонн (-8%), импортные - 0,17 млн тонн (-12,7%).
Объем ж/д перевозок сырья на экспорт в порт Усть-Луга за отчетный период составил 14,05 млн тонн, что остается на уровне аналогичного периода прошлого года. В порт Новороссийск по сети ж/д доставлено 9,36 млн тонн (-6%), Высоцк - 4,05 млн тонн (-21,2%), Туапсе - 3,8 млн тонн (-1%). На долю перевозок нефти и нефтепродуктов в порт Усть-Луга пришлось до 31,8% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 21%, Высоцк - 9,2%.
Импортная ж/д перевозка сырья из порта Атырау (Казахстан) составила 74,3 тыс. тонн (-10,4%), Находка - 30 тыс. тонн, Рига - 24,18 тыс. тонн (+91,1%).
По итогам июля 2017 года объем экспортных ж/д перевозок нефти и нефтепродуктов в порты составил 5,33 млн тонн (-17,7% к июлю 2016 года). Импортная ж/д перевозка сырья из портов по итогам месяца составила 33,42 тыс. тонн (+37,2%).