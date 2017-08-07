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Минтранс считает целесообразной продажу всей доли РЖД в "Трансконтейнере"

Экономика и бизнес Транспорт
7 августа, 17:27 UTC+3 МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил подготовить комплексный доклад с экспертизой Минэкономразвития для принятия решения о дальнейшей судьбе 50% акций РЖД в "Трансконтейнере"

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© Евгений Епанчинцев/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. В случае принятия решения о продаже пакета ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в "Трансконтейнере" целесообразно продавать все 50% акций на открытом аукционе с учетом квалификационных требований, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Алан Лушников.

"Если правительство РФ примет решение продавать пакет РЖД в "Трансконтейнере", то Минтранс считает целесообразным продажу всех 50% и только на открытом аукционе с учетом квалификационных требований", - сказал он.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил РЖД и Минтрансу подготовить комплексный доклад с экспертизой Минэкономразвития для принятия решения о дальнейшей судьбе 50% акций РЖД в "Трансконтейнере".

Интерес к покупке пакета РЖД проявляют несколько компаний, в том числе "Первая грузовая компания" (ПГК). Интерес к покупке акций "Трансконтейнера" у РЖД (сейчас пакет находится у "Объединенной транспортно-логистической компании") и структур НПФ "Благосостояние" также проявляла группа "Сумма" Зиявудина Магомедова.

Президент РЖД Олег Белозеров заявлял, что пока продажа акций РЖД в "Трансконтейнере" нецелесообразна. С этой позицией солидарен и глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, который считает, что "там, где существует монопольный сегмент, лучше, чтобы этот сегмент находился в руках государства, а не частных собственников".

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. 50% плюс две акции оператора принадлежит "Объединенной транспортно- логистической компании" (ОТЛК, "дочка" РЖД). Группа Fesco (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), контролируемая "Суммой", владеет 25%. ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) принадлежит 24,5%.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

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