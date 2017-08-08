Новосибирский аэропорт Толмачево за 7 месяцев увеличил пассажиропоток на 24%

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Толмачево в январе-июле 2017 года обслужил 2,71 млн пассажиров, что на 24% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении аэропорта.

Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 1,9 млн человек (+16%), на международных - 805 тыс. человек (+47%).

В июле пассажиропоток аэропорта Толмачево увеличился на 17% по сравнению с показателем 2016 года и составил 552,9 тыс. человек - рекордное количество пассажиров, обслуженных аэропортом за месяц. На внутрироссийских рейсах обслужено 407 тыс. пассажиров (+11%), на международных - 145,7 тыс. (+39%).

Самыми динамичными направлениями июля стали Анталья (+4022%), Абакан (+665%), Омск (+528%), Ростов-на-Дону (+314%), Горно-Алтайск (+197%), Сеул (+128%), Ираклион (+108%), Тюмень (+99%), Екатеринбург (+90%), Краби (+89%), Фергана (+79%) и Астана (+72%).

Рост пассажиропотока по направлениям дальнего зарубежья в июле составил 69%, января-июля - 74%.

В январе-июле аэропорт обслужил 13,7 тыс. самолето-вылетов (+16% к аналогичному периоду прошлого года), в июле - 2,4 тыс. самолето-вылетов (+11%).

За семь месяцев 2017 года грузопоток составил 15,8 тыс. тонн (+23%), в том числе в июле - 2,2 тыс. тонн (+12%).

Толмачево - крупнейший за Уралом международный авиаузел. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. Аэропорт связан регулярными рейсами с крупнейшими городами России, населенными пунктами Сибири, а также Болгарией, Германией, Китаем, Грецией и другими странами.