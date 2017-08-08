Контейнерный терминал Санкт-Петербург в I полугодии увеличил инвестиции на 17%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП, входит в UCL Holding) в первом полугодии 2017 года направило на модернизацию портовых мощностей 367,7 млн руб., что на 17,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении компании.

Основная часть денежных средств, 228,5 млн рублей, направлена на расширение парка производственного оборудования и обновление технологической оснастки терминала. В отчетный период в компанию поступили два челночных автоконтейнеровоза Kalmar, а также четыре вилочных автопогрузчика Toyota. Кроме того, компания заключила контракты на поставку ричстакера Kalmar, пяти портовых тягачей Kalmar с полуприцепами Seacom, двух вилочных автопогрузчиков Kalmar, а также двух вилочных автопогрузчиков Toyota.

Около 139,2 млн рублей КТСП направил на развитие портовой инфраструктуры, расширение системы видеонаблюдения и усовершенствование IT-инфраструктуры. В частности, в отчетный период был проведен ремонт контрольно-пропускного пункта терминала, а также начаты работы по расширению системы хранения электронных данных.

ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (входит в UCL Port, стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding) - комплекс по перевалке контейнеров на территории четвертого грузового района Большого порта Санкт-Петербурга. В 2016 году контейнерооборот компании составил 557,8 тыс. TEU.