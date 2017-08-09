Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пассажиропоток аэропорта Астрахани за 7 месяцев увеличился на 12,5%, до 334 тыс. человек

Экономика и бизнес Транспорт
9 августа, 12:47 UTC+3

В июле 2017 года пассажиропоток в аэропорту увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 53,9 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Денис Абрамов/ТАСС

АСТРАХАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Астрахани в январе-июле 2017 года обслужил 334,2 тыс. пассажиров, что на 12,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за отчетный период составил 296,5 тыс. человек (+12,9%), на международных - 36,5 тыс. (+6,3%). Количество пассажиров прямого транзита составило 1,16 тыс. человек.

В июле 2017 года пассажиропоток в аэропорту увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 53,9 тыс. человек. На внутрироссийских рейсах было обслужено 44,1 тыс. пассажиров (+14,5%), на международных - 9,6 тыс. пассажиров (+24%). Количество пассажиров прямого транзита составило 189 человек.

За первые семь месяцев 2017 года обработано 628,5 т груза и почты, в том числе в июле 89,2 т.

Аэропорт Астрахани - один из основных аэропортов на юге России, с 1994 года имеет статус международного. За 2016 год аэропорт обслужил 525,451 тыс. пассажиров, снизив показатели к аналогичному периоду 2015 года на 4,5% из-за сокращения международных рейсов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался замминистра по делам Северного Кавказа Андрей Резников
2
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
3
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
4
В Москве побит рекорд высокого атмосферного давления 34-летней давности
5
Посольство РФ в Сербии подтвердило задержание шести россиян в Косове
6
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
7
Правительство Украины аннулировало соглашение с РФ по военному экспорту
Темы дня
Новости партнеров
Реклама