Пассажиропоток аэропорта Астрахани за 7 месяцев увеличился на 12,5%, до 334 тыс. человек

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Пассажиропоток аэропорта Астрахани за 7 месяцев увеличился на 12,5%, до 334 тыс. человекТранспорт 9 августа, 12:47
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АСТРАХАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Астрахани в январе-июле 2017 года обслужил 334,2 тыс. пассажиров, что на 12,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.
Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за отчетный период составил 296,5 тыс. человек (+12,9%), на международных - 36,5 тыс. (+6,3%). Количество пассажиров прямого транзита составило 1,16 тыс. человек.
В июле 2017 года пассажиропоток в аэропорту увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 53,9 тыс. человек. На внутрироссийских рейсах было обслужено 44,1 тыс. пассажиров (+14,5%), на международных - 9,6 тыс. пассажиров (+24%). Количество пассажиров прямого транзита составило 189 человек.
За первые семь месяцев 2017 года обработано 628,5 т груза и почты, в том числе в июле 89,2 т.
Аэропорт Астрахани - один из основных аэропортов на юге России, с 1994 года имеет статус международного. За 2016 год аэропорт обслужил 525,451 тыс. пассажиров, снизив показатели к аналогичному периоду 2015 года на 4,5% из-за сокращения международных рейсов.