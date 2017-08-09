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Пассажиропоток иркутского аэропорта в июле 2017 г. увеличился на 22%

Экономика и бизнес Транспорт
9 августа, 13:50 UTC+3

Наибольший вклад в увеличение международного пассажиропотока обеспечили рейсы в Китай, Таиланд и Турцию

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© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

ИРКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Иркутск по итогам июля 2017 года обслужил более 253 тыс. пассажиров, что на 22% больше, чем в июле прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.

"В течение июля услугами аэропорта Иркутск воспользовалось более 253 тыс. человек, что на 22% выше аналогичного показателя прошлого года. Значительное увеличение трафика отмечается как на международных линиях, так и на внутренних", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший вклад в увеличение международного пассажиропотока обеспечили рейсы в Китай, Таиланд и Турцию. Наиболее популярные российские направления - Москва, Новосибирск и Хабаровск.

За семь месяцев текущего года пассажиропоток иркутского аэропорта превысил 1,1 млн человек. На внутренних направлениях рост пассажирских перевозок составил 10% к аналогичному периоду прошлого года. На международных линиях трафик увеличился на 57%.

Международный аэропорт Иркутск - последний государственный аэропорт в России. По итогам 2016 года пассажиропоток аэропорта увеличился на 0,9%, до 1,71 млн человек.

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