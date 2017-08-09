Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти: Балаковский судозавод разработает проект скоростного теплохода

Экономика и бизнес Транспорт
9 августа, 16:23 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 9, августа. /ТАСС

Реализация проекта позволит оснастить пассажирский флот современными скоростными речными судами и, вместе с тем, обеспечить загрузку старейшего предприятия региона

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Николай Галкин/ТАСС

САРАТОВ, 9 августа. /ТАСС/. Балаковский судостроительный завод разработает проект скоростного теплохода для дальнейшего массового выпуска судов, которые могли бы перевозить туристов по Волге. С инициативой приступить к разработке и наладить их выпуск в среду выступил врио губернатора области Валерий Радаев в ходе рабочей поездки на завод.

"Конструкторскому бюро необходимо разработать собственный проект скоростного теплохода. В ближайшее время я хочу обратиться за поддержкой к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу строительства современных судов на заводе в Балаково. Реализация проекта позволит оснастить пассажирский флот современными скоростными речными судами и, вместе с тем, обеспечить загрузку старейшего предприятия региона", - сказал Радаев.

Глава региона подчеркнул, что проект будет важен и для развития внутреннего туризма. По словам Радаева, в области отмечается высокий запрос со стороны жителей и гостей региона на отдых на Волге. Для организации отдыха, создания комфортных условий, обеспечения безопасности необходимо техническое обновление и оснащение пассажирского флота современными скоростными судами.

"Мы имеем 420 км Волги на территории региона, но пассажирского сообщения практически нет. А мы поставили задачу - привлечь 1 млн туристов в год. Сегодня мы стараемся закупить такие теплоходы для туристических возможностей, но все они имеют значительную степень износа", - уточнил врио губернатора.

В пресс-службе правительства региона добавили, что предприятие в данный момент занимается производством сухогрузов. Так, в июле текущего года завод передал заказчику сухогруз "Единый" с водоизмещением 6,4 тыс. тонн. Суда такого типа ранее в России не производились. В настоящее время на производственной площадке завода продолжается строительство второго теплохода, спуск на воду которого запланирован на 2019 год. На предприятии работает 220 человек, имеется собственный конструкторско-технический отдел.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вооруженные люди захватили гостиницу в центре Риги
2
Экс-главбух "Седьмой студии" дала показания против Серебренникова
3
Скончался замминистра по делам Северного Кавказа Андрей Резников
4
Катар объявил о введении упрощенного визового режима для граждан РФ
5
Соглашение РФ и Украины об экспорте продукции военного назначения. Досье
6
В Нижнем Тагиле не могут найти 16 работников завода, чтобы выплатить им долги по зарплате
7
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама