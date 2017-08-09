Власти: Балаковский судозавод разработает проект скоростного теплохода

САРАТОВ, 9 августа. /ТАСС/. Балаковский судостроительный завод разработает проект скоростного теплохода для дальнейшего массового выпуска судов, которые могли бы перевозить туристов по Волге. С инициативой приступить к разработке и наладить их выпуск в среду выступил врио губернатора области Валерий Радаев в ходе рабочей поездки на завод.

"Конструкторскому бюро необходимо разработать собственный проект скоростного теплохода. В ближайшее время я хочу обратиться за поддержкой к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу строительства современных судов на заводе в Балаково. Реализация проекта позволит оснастить пассажирский флот современными скоростными речными судами и, вместе с тем, обеспечить загрузку старейшего предприятия региона", - сказал Радаев.

Глава региона подчеркнул, что проект будет важен и для развития внутреннего туризма. По словам Радаева, в области отмечается высокий запрос со стороны жителей и гостей региона на отдых на Волге. Для организации отдыха, создания комфортных условий, обеспечения безопасности необходимо техническое обновление и оснащение пассажирского флота современными скоростными судами.

"Мы имеем 420 км Волги на территории региона, но пассажирского сообщения практически нет. А мы поставили задачу - привлечь 1 млн туристов в год. Сегодня мы стараемся закупить такие теплоходы для туристических возможностей, но все они имеют значительную степень износа", - уточнил врио губернатора.

В пресс-службе правительства региона добавили, что предприятие в данный момент занимается производством сухогрузов. Так, в июле текущего года завод передал заказчику сухогруз "Единый" с водоизмещением 6,4 тыс. тонн. Суда такого типа ранее в России не производились. В настоящее время на производственной площадке завода продолжается строительство второго теплохода, спуск на воду которого запланирован на 2019 год. На предприятии работает 220 человек, имеется собственный конструкторско-технический отдел.