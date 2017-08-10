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"РЖД Логистика" открыла складской комплекс в Екатеринбурге

Экономика и бизнес Транспорт
10 августа, 11:15 UTC+3

Основное его назначение - обработка сборных и мелких партий грузов и формирование из них полноценных грузовых партий

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Филиал АО "РЖД Логистика" в Екатеринбурге в рамках развития сервиса "РЖД Экспресс" открыл новый складской комплекс, сообщает пресс-служба компании.

"Основное его назначение - обработка сборных и мелких партий грузов и формирование из них полноценных грузовых партий", - говорится в сообщении.

Складом предлагается ряд услуг: прием и выдача грузов физическим и юридическим лицам, погрузо-разгрузочные работы, палетирование, хранение, упаковка, забор груза ("первая миля"), консолидация в партии, расконсолидация и доставка по "последней миле".

Сервис "РЖД Экспресс" - это комплекс услуг АО "РЖД Логистика" по доставке мелких и сборных партий грузов. В рамках сервиса осуществляется отправка грузов массой от 20 кг всеми видами транспорта в любую точку России, СНГ, в том числе из Китая и в Китай. В зону охвата входят 170 городов в РФ, 46 городов Китая, более 16 тысяч маршрутов.

АО "РЖД Логистика" создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.

В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.

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