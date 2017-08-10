Финляндия реорганизует VR Group

ХЕЛЬСИНКИ, 10 августа. /ТАСС/. Рынок пассажирских железных дорог Финляндии будет открыт для конкуренции в начале 2020-х годов, сообщает International Railway Journal со ссылкой на заявление министра транспорта и коммуникаций Анны Бернер и министра экономических дел Мики Линтиля.

Правительство объявило о планах поэтапной реформы железнодорожного транспорта 9 августа. Меры призваны привести отрасль в соответствие с требованиями Четвертого железнодорожного пакета, принятого Европарламентом в декабре прошлого года. Новое законодательство ЕС предусматривает предоставление частным операторам недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре.

Реформа предусматривает заключение государственных контрактов на пассажирские перевозки по итогам тендеров.

В соответствии с планом реформы, государственная корпорация VR Group будет уже в ближайшее время разделена на три компании: оператора подвижного состава, сервисную компанию и собственника инфраструктуры.

Передача подвижного состава VR Group, обслуживающего пассажирские и грузовые перевозки, новому оператору будет проводиться поэтапно, чтобы обеспечить выполнение текущих контрактных обязательств.