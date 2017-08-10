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Кольская ГМК модернизирует транспортно-логистическую схему

Экономика и бизнес Транспорт
10 августа, 16:20 UTC+3

Работы проводятся в связи с ростом объемов производства готовой продукции

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АРХАНГЕЛЬСК, 10 августа. /ТАСС/. Кольская ГМК (входит в группу "Норникель") приступила к первому этапу строительства новых железнодорожных путей на мончегорской промплощадке компании в связи с ростом объемов производства готовой продукции, следует из сообщения, опубликованного на сайте "Норникеля".

В технологической схеме рафинировочного передела Кольской ГМК железнодорожный транспорт используется для доставки на промплощадку исходного сырья, транспортировки между цехами полупродуктов, получаемых на разных стадиях процесса, а также для отгрузки готовой продукции потребителям.

На первом этапе места укладки нового железнодорожного полотна расположены на уже застроенной территории на четырех участках общей площадью 9,6 тыс. кв. м., а общая длина путей составит 1,3 тыс. м. Общая стоимость работ по проекту составляет 27 миллионов рублей.

В 2013 г. "Норникель" принял новую Стратегию развития компании, нацеленную на сокращение воздействия на окружающую среду и снижение операционных затрат. Для достижения поставленных целей была произведена реконфигурация производственных мощностей, которая позволяет увеличить экономический эффект их использования. Реконфигурация сопровождается реконструкцией производства.

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